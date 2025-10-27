Niedersachse mit kiloweise Drogen in Bayern erwischt

Teisendorf (dpa) –

Bei einer Grenzkontrolle in einem Zug in Oberbayern haben Polizisten bei einem 30-Jährigen mehrere Kilogramm Drogen gefunden. Darunter waren Substanzen wie Amphetamin, Kokain, Ecstasy und Haschisch, wie die Polizei mitteilte. Außerdem hätten die Beamten bei dem Mann aus Niedersachsen bislang unbekannte Flüssigkeiten gefunden. Diese müssten noch genauer bestimmt werden.

Die Polizei nahm den Mann nach der Kontrolle in Teisendorf (Landkreis Traunstein) fest wegen mehrerer mutmaßlicher Drogendelikte. Zusätzlich durchsuchte die Polizei seinen Wohnort im niedersächsischen Kreis Harburg – und fand dort weitere Betäubungsmittel. Der schon vor der Kontrolle polizeibekannte Verdächtige sitzt inzwischen in Untersuchungshaft.