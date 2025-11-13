Niedersachse gewinnt mehr als 20 Millionen Euro im Lotto

Osterholz-Scharmbeck (dpa/lni) –

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Osterholz hat mehr als 20 Millionen Euro gewonnen. Der Mann oder die Frau habe die sechs Gewinnzahlen und die Superzahl im Spiel «6 aus 49» am Mittwoch bundesweit als einziger in der Gewinnklasse 1 richtig getippt, teilte Lotto Niedersachsen mit. Der bisher unbekannte Glückspilz kann sich auf insgesamt 20.623.737,60 Euro freuen.

Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist verschwindend gering – sie liegt laut Lotto Niedersachsen bei etwa 1:140 Millionen. Im laufenden Jahr gab es in dem Bundesland bislang 120 Hochgewinne von mindestens 100.000 Euro in einer Lotterie, 15 davon waren Millionengewinne. Der aktuelle Millionengewinner, der seinen Lottoschein im Landkreis Osterholz abgegeben hat, hat nun drei Jahre lang Zeit, um seinen Millionengewinn anzufordern.