Niederlande werden Hochinzidenzgebiet

Ein Schild weist an der Autobahn 52 auf den Grenzübergang zu den Niederlanden hin. Foto: Federico Gambarini/dpa

Berlin/Hannover (dpa/lni) – Das Nachbarland Niederlande gilt ab Dienstag als Hochinzidenzgebiet. Wer von dort nach Niedersachsen einreist, muss einen negativen Corona-Test vorweisen, wie das Robert Koch-Institut in Berlin am Sonntag bekanntgab. Die Quarantänepflicht von zehn Tagen mit der Möglichkeit, sich nach fünf Tagen mit einem zweiten Test zu befreien, bleibt unverändert. Für Pendler gibt es aber Ausnahmeregelungen.

Nach Tschechien, Polen und Frankreich sind die Niederlande das vierte Nachbarland, das als Hochinzidenzgebiet mit mehr als 200 Neuinfektionen pro 100 000 Einwohner innerhalb von sieben Tagen eingestuft wird. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) und der niederländische Regierungschef Mark Rutte hatten zuvor schon gemahnt: «Bleiben Sie zu Hause. Verzichten Sie auf Urlaubsreisen und Ausflüge ins Nachbarland», appellierten sie am Karfreitag in einer gemeinsamen Erklärung an die Bürger. Was unbedingt nötig sei, könne jedoch weiterhin im Nachbarland erledigt werden.

«Der Anstieg der Infektionszahlen in den Niederlanden ist besorgniserregend. Und der grenzüberschreitende Reiseverkehr stellt ein erhöhtes Risiko dar, dass sich das Corona-Virus noch stärker ausbreitet», sagte die niedersächsische Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD) am Sonntag in Hannover. Grenzpendler müssten deshalb nicht täglich, aber zweimal in der Woche einen negativen Corona-Test vorweisen. Damit werde der Grenzverkehr sicher und trotzdem reibungslos möglich sein.

Das Land wies die Grenzkreise Aurich, Leer, Emsland und Grafschaft Bentheim sowie die Stadt Emden an, entsprechende Regeln in ihre Allgemeinverfügungen aufzunehmen. Der Landkreis Leer kündigte am Montag an, seine Regelung mit Wirkung ab Mittwoch zu ändern. Danach soll die Verpflichtung zu zwei Tests wöchentlich für Berufspendler, aber auch für Familienbesuche gelten.

Von den 26 EU-Partnerländern Deutschlands sind mit den Niederlanden 13 als Hochinzidenz- und 13 ganz oder teilweise als Risikogebiete eingestuft. Die Niederlande mit rund 17 Millionen Einwohnern befinden sich seit Mitte Dezember in einem Lockdown, seit Ende Januar gilt auch eine abendliche Ausgangssperre. Dennoch nehmen die Infektionen weiter zu. Die Regierung hat bereits angekündigt, dass nicht mit einer schnellen Lockerung der Maßnahmen zu rechnen sei. Zuletzt waren am Samstag 7682 neue Infektionen registriert worden, 413 mehr als am Vortag. Die Sieben-Tage-Inzidenz liegt bei etwa 300 Infektionen pro 100 000 Einwohner.

