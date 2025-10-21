Niederlagenserie der Towers hält an

Klaipeda (dpa/lno) –

Die Veolia Towers Hamburg müssen weiter auf ihren ersten Saisonerfolg warten. Am vierten Spieltag der Gruppenphase im EuroCup unterlag der Basketball-Bundesligist bei dem zuvor ebenfalls in drei Auftritten sieglosen litauischen Team Neptunas Klaipeda mit 88:97 (47:57). Für die Mannschaft von Cheftrainer Benka Barloschky war es wettbewerbsübergreifend die neunte Niederlage in Folge. Die meisten Punkte aufseiten der Gäste erzielte Leonard Thorpe (22).

Die Zuschauer in der Svyturio Arena erlebten im ersten Viertel ein Korbfestival, das die Gastgeber mit 35:32 für sich entschieden. Bei den Hamburgern ragte Eric Reed (13 Punkte) heraus. Der US-Amerikaner konnte anschließend aber auch nicht verhindern, dass die Hanseaten nach einem schwachen zweiten Abschnitt zur Pause dann deutlich zurücklagen.

Dennoch gaben sich Hamburger nicht geschlagen und machten die Partie tatsächlich noch einmal spannend. Zu Beginn des Schlussviertels gelang Thorpe der umjubelte Korb zum 75:75. Doch einmal mehr konnte sich das Tabellenschlusslicht nicht für eine Aufholjagd belohnen. 24 Sekunden vor dem Ende vergab Zsombor Maronka beim Stand von 88:93 einen Dreier und damit die Chance, Klaipeda noch einmal unter Druck zu setzen.