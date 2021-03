Niederlagen für Pinguins Bremerhaven und Grizzlys Wolfsburg

Ein Puck liegt vor einem Schläger auf dem Eis. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Bremerhaven (dpa/lni) – Die Fischtown Pinguins aus Bremerhaven haben in der Deutschen Eishockey Liga überraschend klar verloren. Die Seestädter unterlagen am Dienstag den Straubing Tigers aus der Südgruppe mit 0:4 (0:2, 0:1, 0:1) und blieben nach zuvor fünf Heimerfolgen in Serie erstmals wieder in der eigenen Arena ohne Punkte. Mit 52 Punkten hat die Mannschaft von Trainer Thomas Popiesch als Tabellenzweiter der Nordgruppe die Playoffs weiterhin fest im Visier.

Die Grizzlys Wolfsburg haben dagegen eine bessere Ausgangslage im Kampf um die K.o.-Runde verpasst. Gegen die Augsburger Panther verloren die Niedersachsen mit 1:4 (1:1, 0:2, 0:1) und stehen mit 41 Punkten auf Rang vier, dem letzten Platz, der zur Playoff-Teilnahme berechtigt. Mehr als das zwischenzeitliche 1:1 durch Mathis Olimb (20. Minute) gelang den Grizzlys nicht.

© dpa-infocom, dpa:210330-99-33207/2

Spielstatistik Pinguins-Straubing

Spielstatistik Wolfsburg-Augsburg

DEL-Spielplan/Tabelle