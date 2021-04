München (dp/lnia) – Der SV Meppen hat im Kampf um den Klassenverbleib in der 3. Fußball-Liga einen Rückschlag hinnehmen müssen. Die Mannschaft von Trainer Torsten Frings verlor am Ostersonntag 0:2 (0:2) bei Türkgücü München. Der Vorsprung der Emsländer auf den ersten Abstiegsplatz beträgt drei Punkte. Sercan Sararer brachte Türkgücü in der 22. Minute in Führung. 14 Minuten später gelang Noel Niemann der zweite Treffer der Münchner.

© dpa-infocom, dpa:210404-99-82470/2

Informationen zur 3. Liga