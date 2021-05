Niederlage in Crailsheim: Towers müssen um Rang fünf bangen

Spieler gehen zum Rebound. Foto: Adam Pretty/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Basketball-Bundesligist Hamburg Towers hat im Dreikampf um den fünften Platz an Boden verloren. Am Sonntag unterlag die Mannschaft von Trainer Pedro Calles bei Mitkonkurrent Merlins Crailsheim mit 79:85 (42:47) und bleibt damit Siebter. Mit zwei Siegen aus den beiden ausstehenden Partien und Schützenhilfe der Konkurrenz können die Hanseaten einem Duell mit einem Titelfavoriten in den Playoffs noch aus dem Weg gehen. Bester Hamburger Werfer war Maik Kotsar (26 Punkte).

Die Partie verlief bis zu Beginn des zweiten Viertels nahezu ausgeglichen. Dann aber gelang es Crailsheim, sich kurzzeitig mit neun Punkten abzusetzen. Zwar hielten die Towers den Anschluss, vergaben aber ein besseres Halbzeitergebnis aufgrund ihrer schlechten Dreier-Quote. Nur ein Wurf von acht Versuchen endete mit einem Korberfolg.

Nach der Pause erwischte Crailsheim zwar den besseren Start, dennoch gingen die Towers kurz vor dem Ende des dritten Viertels sogar knapp in Führung. In der Schlussphase behielten die Gastgeber schließlich die Oberhand. Da die Towers das Hinrundenspiel mit 89:72 für sich entschieden hatten, liegen sie trotz der Niederlage im direkten Vergleich vor den Merlins.

