Niederländer de Jong ist erster Zverev-Gegner in Hamburg

Hamburg (dpa) –

Der erste Gegner für Alexander Zverev beim Tennis-Turnier am Hamburger Rothenbaum steht fest. Der Niederländer Jesper de Jong setzte sich in der Qualifikation durch und fordert nun den Titelverteidiger und Olympia-Sieger. Die Partie soll am Dienstag ausgetragen werden.

Der 27-jährige Zverev, der sich beim Grand-Slam-Turnier in Wimbledon am linken Knie verletzt hatte, bekräftige noch am Samstag, alles dafür zu tun, bei der Veranstaltung in seiner Heimatstadt an den Start gehen zu können. «Wäre es jedes andere Turnier, würde ich es nicht versuchen. Hier ist meine Heimat, hier war der Anfang meiner Karriere», sagte der Goldmedaillen-Gewinner von Tokio.

Das erste Match des Hauptfeldes bestreitet am Montag um 12.00 Uhr ein anderer Deutscher: Daniel Altmaier (Kempen) trifft auf den Italiener Flavio Cobolli. Im Anschluss treten Maximilian Marterer (Nürnberg) gegen den Südkoreaner Kwon Soon-Woo sowie Henri Squire (Düsseldorf) gegen den Argentinier Francisco Cerundolo auf dem Center Court der traditionsreichen Anlage an.