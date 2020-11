Niederegger: Trotz Corona gutes Weihnachtsgeschäft

Eine Frau betrachtet eine weihnachtliche Krippenszene eines Niedergger Ladens. Foto: Markus Scholz/dpa

Lübeck (dpa/lno) – Trotz der Corona-Pandemie läuft die Marzipanproduktion bei der Lübecker Firma Niederegger seit Wochen auf Hochtouren. Die Nachfrage nach weihnachtlichen Artikeln wie Herzen, Sternen und Broten aus Marzipan aus dem In- und Ausland sei ungebrochen, sagte Unternehmenssprecher Kathrin Gaebel am Mittwoch. Die Produktionsmengen bewegten sich in etwa auf dem Niveau des Vorjahres. In der Saison verlassen nach Firmenangaben täglich rund 30 000 Kilogramm Marzipan das Werk in Lübeck.

«Süßwaren sind erfahrungsgemäß recht krisenfest, die werden immer gekauft», sagte Gaebel. Solange der Einzelhandel geöffnet bleibe, mache man sich keine Sorgen. «Außerdem hat auch der Verkauf über unseren Onlineshop schon im ersten Lockdown im Frühjahr kräftig zugelegt», sagte sie.

Auch der Export von Niederegger-Produkten ins Ausland läuft nach Angaben der Unternehmenssprecherin nach wie vor gut. Die größten Exportmärkte Niedereggers sind nach Unternehmensangaben die USA, England und Russland. Das Weihnachtsgeschäft macht rund 60 Prozent des Jahresumsatzes aus. Zu dessen Höhe macht das Familienunternehmen stets keine Angaben.

