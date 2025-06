Nick Wilder bleibt trotz Trump optimistisch

Helena/Bad Segeberg (dpa/lno) –

Schauspieler und Autor Nick Wilder (72) bleibt trotz negativer Entwicklungen in der Welt und seiner Wahlheimat USA Optimist. Seit der Rückkehr Anfang Juni nach mehreren Monaten in Europa habe er weder in den Flughäfen noch in seinem Heimatstaat Montana Menschen mit einem roten Hut «Make America Great Again» gesehen. Das mache ihm Hoffnung in einen Bundesstaat mit deutlicher Mehrheit für die Republikaner. «Die Leute wachen langsam auf.»

Mit Blick auf Donald Trump ist er überzeugt: «Das Ding fliegt ihm um die Ohren.» Die Menschen könnten sich über das Internet ein sehr gutes Bild von der wahren Situation im Land machen, auch wenn der Präsident seit seinem Amtsantritt versuche, die freie Presse zu kontrollieren. «Es passiert zu viel». Der von Fehmarn stammende Wilder lebt mit seiner Frau und Schauspielerkollegin Christine Mayn seit vielen Jahren in der Nähe von Helena/Montana und Südtirol.

Montana als Wahlheimat

Er empfehle einen Blick in die Geschichtsbücher, sagt Wilder. Die Weimarer Republik sei innerhalb weniger Monate abgeschafft worden. Trump habe bereits in seinen ersten Hundert Tagen viele Schritte dazu unternommen, die Demokratie zu untergraben.

Mit Blick auf die Agenda 2025 der Konservativen sagt Wilder: «Wenn man es sich alles genau durchliest und er es schafft, es in den nächsten vier Jahren genauso umzusetzen, dann ist das nicht mehr das Amerika, das wir alle kannten und in dem ich nicht mehr leben will.»

Seinen Optimismus lässt dich der 72-Jährige von den negativen Entwicklungen aber nicht nehmen. «Bei mir war die Tasse immer schon mehr als halbvoll. Aber manchmal ist es schmerzhaft, bis etwas Gutes passiert. Auch im Land der 1.000 Möglichkeiten.»

Wilder hatte im vergangenen Sommer bei den Karl-May-Spielen in Bad Segeberg die Rolle des Schurken Emery Forster gespielt. Dem Fernsehpublikum ist er unter anderem als langjähriger Schiffsarzt aus dem «Traumschiff» bekannt.