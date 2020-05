Nicht alleinerziehende Mütter immer öfter berufstätig

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Im Norden sind immer mehr Mütter schulpflichtiger Kinder berufstätig. Der Anteil der Mütter, die in einer Partnerschaft und mit mindestens einem Kind zwischen 6 und 18 Jahren zusammenleben und zugleich erwerbstätig sind, ist in den vergangenen zehn Jahren sowohl in Hamburg als auch in Schleswig-Holstein gestiegen. Das berichtete das Statistische Bundesamt am Donnerstag zum Muttertag am 10. Mai.

2008 lag der Anteil der berufstätigen Mütter in Beziehungen in Hamburg bei 63 Prozent, 2018 waren es bereits 72 Prozent. In Schleswig-Holstein waren die Zahlen von fast 70 Prozent auf fast 78 Prozent gestiegen.

Der größere Teil der Frauen arbeitet dabei in Teilzeit. Etwa ein Viertel arbeitet in beiden Bundesländern Vollzeit. In Hamburg waren 2018 25,0 Prozent der Mütter in Partnerschaft voll berufstätig. Zehn Jahre zuvor waren es 7,6 Prozent weniger. In Schleswig-Holstein hatten 23,1 Prozent eine Vollzeitstelle, 9,1 Prozent mehr als 2008. Der bundesweite Durchschnitt bei den Vollzeitmüttern in Partnerschaft liegt bei 22,7 Prozent.

Deutlich geringere Veränderungen gab es im Norden bei den in Teilzeit arbeitenden Müttern. In Hamburg war der Anteil der Mütter mit einer Teilzeitstelle um 1,4 Prozent auf 46,7 Prozent gestiegen, in Schleswig-Holstein um 1,5 Prozent auf 54,4 Prozent gesunken. Deutschlandweit hatten 2018 54,6 Prozent der berufstätigen Mütter einen Teilzeitjob. Der Erwerbsanteil bei alleinerziehenden Müttern ist in dieser Statistik nicht erfasst.

