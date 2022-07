NGG: In Hamburg fehlt zur Hauptreisezeit Personal in Hotels

Hamburg (dpa/lno) –

Zu Beginn der Hauptreisezeit fehlt in vielen Hotels und Pensionen in Hamburg das nötige Personal. Das teilte die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten am Montag mit. «Rezeptionistinnen, Köche, Barkeeper, Service- und Reinigungskräfte werden in der Stadt händeringend gesucht», sagte Gewerkschaftssekretär Johann Möller. In der Folge von Lockdowns und Kurzarbeit hätten etliche Beschäftigte ihre Branche verlassen.

«Es kommt jetzt darauf an, Fachleute mit guten Konditionen zu locken, um für die steigende Nachfrage nach Urlaubs- und Geschäftsreisen gewappnet zu sein», forderte Möller. Das betreffe Gehalt und Arbeitsbedingungen. «Zwar ist klar, dass damit gerade für kleinere Betriebe die Personalkosten steigen», räumte Möller ein. Aber anders seien keine Menschen mehr für den Job im Gastgewerbe zu gewinnen. Es komme darauf an, dass jetzt auch die Kunden Verständnis zeigten. «Für ein sauberes Hotelzimmer und einen guten Service sollte man bereit sein, etwas mehr auszugeben. Das gilt auch im Restaurant. Ein Schnitzel für neun Euro ist heute nicht mehr machbar.»