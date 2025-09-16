NFL-Legende Brady auf OMR 2026 angekündigt

Hamburg (dpa/lno) –

NFL-Legende Tom Brady wird als Redner auf der kommenden Digital- und Marketingmesse OMR erwartet. Der siebenfache Super-Bowl-Gewinner habe 2022 seine Karriere beendet und sei seitdem als Unternehmer tätig, teilte ein Sprecher der Messe mit.

Brady gründete 2015 eine Wellness-Marke, betreibt heute auch ein Modelabel und veröffentlichte gemeinsam mit Disney Dokumentationen und Filme. Wie man den sportlichen Erfolg mit nachhaltigen Business-Modellen verbinden kann, die über den Sport hinausgehen, soll er im Mai 2026 auf der Bühne verraten, hieß es.

Auch die US-amerikanische KI-Expertin Meredith Whittaker, Vorsitzende der Signal-Stiftung, wird in Hamburg erwartet. Sie will Einblicke in die wachsende Bedeutung von Datenschutz und ihre Sicht auf die Tech- und KI-Welt geben.

Rund 67.000 Besucher erwartet

Das OMR-Festival versteht sich als Businessmesse für Macher und Entscheider, die das digitale Marketing für sich nutzen und darin noch besser werden wollen. Sie gilt in der Hinsicht als eine der größten Digitalmessen Europas. Erwartet werden am fünften und sechsten Mai 2026 laut der OMR rund 67.000 Besucherinnen und Besucher sowie etwa 1.000 Ausstellende.

Weitere bekannte Gesichter, die die Messe besuchen wollen, sind etwa TV-Koch Steffen Henssler, Unternehmer Carsten Maschmeyer oder die frühere Tennisspielerin Andrea Petković.