New Yorker Musical-Schöpfer Miranda: «Halli Hallo Hallöchen»

Hamburg (dpa) –

«Halli Hallo Hallöchen!». Mit diesen Worten hat Lin-Manuel Miranda, in New York geborener Musical-Schöpfer, sein Publikum in Hamburg begrüßt. Dort hatte sein Hip-Hop-Musical «Hamilton» am Donnerstagabend Deutschland-Premiere. «Das ist das erste Mal, dass ich mein Stück höre und die Worte nicht verstehe», berichtete Miranda.

Dank seiner österreichischen Frau mag der US-Amerikaner zwar die deutsche Sprache – aber er spreche sie kaum, sagte er. Zumindest aber habe er zuletzt die Worte «Moin Moin» und «Halli Hallo Hallöle» gelernt. «Seitdem gehe ich quasi in jeden Raum und sage da genau diese Worte.»