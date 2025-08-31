Neuzugang Jörgensen glänzt beim HSVH-Sieg in Stuttgart

Stuttgart (dpa/lno) –

Mit einem Auswärtssieg ist der HSV Hamburg in die neue Saison in der Handball-Bundesliga gestartet. Beim TVB Stuttgart setzte sich die Mannschaft von Trainer Torsten Jansen mit 36:33 (18:14) durch. Nicolaj Jörgensen war mit elf Treffern der beste Werfer der Gäste. Für Stuttgart erzielte Kai Häfner ebenfalls elf Tore.

Von Beginn an drückte Hamburgs Zugang Jörgensen dem Spiel seinen Stempel auf. Der 25-Jährige, der aus seiner dänischen Heimat von Sönderjyske HB in die Hansestadt gewechselt war, erzielte gleich die ersten drei Treffer für seinen neuen Club.

Hamburgs Torhüter Haug und El-Tayar überzeugen

Diese Tore gaben dem Team von Trainer Torsten Jansen Selbstvertrauen. In der 24. Minute betrug der Vorsprung der Gäste beim 14:10 erstmals vier Treffer. In der Defensive profitierten die Hamburger von den Paraden ihres Torhüters Robin Haug.

Nach der Pause brauchten die gastgebenden Schwaben fast fünf Minuten um den Treffer zum 15:21 zu erzielen. Als der zweite Hamburger Keeper Mohamed El-Tayar beim 29:22 (48.) einen Siebenmeter des ehemaligen Nationalspielers Kai Häfner parierte, schien die Vorentscheidung bereits gefallen. Doch die Stuttgarter kamen noch auf 32:34 (58.) heran. Zu mehr reichte es aber nicht.