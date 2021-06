Neuwagen stürzt von Lkw-Oberdeck auf die Straße

Nach einer Bremsung ist ein Neuwagen vom Oberdeck eines Lkw auf die Straße gestürzt. Foto: -/Polizei Bremerhaven/dpa

Bremerhaven (dpa/lni) – Ein Neuwagen ist in Bremerhaven bei einer Bremsung vom Oberdeck eines Transporters auf die Straße gerutscht. Glücklicherweise hätten sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen oder andere Fahrzeuge vor dem Autotransporter befunden, teilte die Polizei am Dienstag mit. Der Unfall sei glimpflich verlaufen. Der 61-jährige Lkw-Fahrer kam den Angaben zufolge am Dienstagfrüh mit dem Lkw voller Neufahrzeuge von der A 27 und war in Richtung Überseehafen unterwegs, als er an einer Ampel bremste und das Fahrzeug vor dem Lkw auf die Straße fiel. Es landete auf dem Dach und wurde völlig zerstört. Ersten Erkenntnissen zufolge war die Ladung mangelhaft gesichert.

dpa-infocom, dpa:210615-99-02197/2

