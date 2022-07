«Neustart»: Wolfsburgs Waldschmidt will erstes Jahr abhaken

Wolfsburg (dpa) –

Offensivakteur Luca Waldschmidt hat eine niederschmetternde Bilanz seiner ersten Spielzeit beim Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg gezogen. «Das war in der vergangenen Saison die Phase in meiner Karriere, in der ich am wenigsten Spaß am Fußball hatte», sagte der 26-Jährige in einem Interview des «Kicker» (Montag) über die Zeit zwischen Februar und März, in der er fünf Spiele nacheinander nicht eingesetzt wurde. Insgesamt verbuchte er in 17 Pflichtspielen für die Wölfe nur einen Treffer.

Die zweite Saison sieht er als neue Chance und bezeichnete sie als «Neustart», «um das vergangene Jahr abzuhaken». In den bisherigen Tests überzeugte Waldschmidt und erzielte acht Treffer. «Tore sind immer schön, aber das muss man auch relativieren. Es sind nur Testspiele. Und doch: Diese sind da, um sich zu zeigen. Das gelingt mir aktuell ganz gut.»

Er bekräftigte, unbedingt in Wolfsburg bleiben zu wollen: «Es ist eine Motivation für mich, das zu widerlegen, was letztes Jahr war.» Rückschläge wie Verletzungen ziehen sich nach Ansicht des Angreifers wie ein «roter Faden» durch seine Karriere. Vor seinem Wechsel in die niedersächsische Autostadt spielte der gebürtige Siegener für Benfica Lissabon, den SC Freiburg, Hamburger SV und Eintracht Frankfurt.