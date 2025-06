Neustart in Kiel: Drei Spieler freigestellt

Kiel (dpa) –

Bundesliga-Absteiger Holstein Kiel hat vor dem Trainingsauftakt zur neuen Saison gleich drei Spieler für Gespräche mit anderen Clubs freigestellt. Mit Stürmer Fiete Arp, Torwart Thomas Dähne und Rückkehrer Tymoteusz Puchacz wird in der kommenden Zweitliga-Saison nicht mehr geplant.

«Sie werden alle vorerst nicht mehr am Training von Holstein Kiel teilnehmen», sagte Trainer Marcel Rapp den «Kieler Nachrichten». «Ihnen wurde in vertrauensvollen Gesprächen mitgeteilt, dass sie es in der kommenden Saison schwer haben würden, bei uns auf regelmäßige Spielzeit zu kommen.»

Arp und Puchacz ins Ausland?

Bei Dähne steht der neue Verein mit dem Drittligisten TSV 1860 München bereits so gut wie fest. Arp und Puchacz sind dem Bericht zufolge in Gesprächen mit ausländischen Clubs.

Der 25 Jahre alte Arp war 2025 von Bayern München nach Kiel gewechselt. Linksverteidiger Puchacz kam nach dem Bundesliga-Aufstieg für eine Millionenablöse von Union Berlin. Weil der 26 Jahre alte Pole die Erwartungen nie erfüllte, wurde er bereits im vergangenen Winter an den englischen Club Plymouth Argyle ausgeliehen.