Neustart der Kieztouren mit unterschiedlichem Erfolg

Die meisten der Geschäfte neben der nur von wenigen Touristen besuchten Herbertstraße sind geöffnet. Foto: Axel Heimken/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa) – Seit rund vier Wochen sind Stadtführungen in Hamburg wieder erlaubt – das Fazit von Anbietern der Kieztouren rund um die Reeperbahn fällt noch gemischt aus. Manch einer berichtet von Umsätzen von unter zehn Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Die «Kult-Kieztouren», zu denen unter anderem die Führungen mit Olivia Jones gehören, kommen nach eigenen Angaben beim Vorverkauf auf 40 bis 50 Prozent dessen, was für diese Jahreszeit üblich sei.

«Man merkt eine leichte Steigerung,» sagt Uwe Schindzielorz, Geschäftsführer von «Unser Hamburg», das Führungen in der ganzen Stadt anbietet. Dennoch sei die Nachfrage gering. Sein Unternehmen habe vor der Corona-Krise an starken Wochenenden 2000 Menschen über die Reeperbahn geführt. Jetzt seien es an einem guten Wochenende 45.

Stadtführungen waren zur Eindämmung der Corona-Pandemie Mitte März in der Hansestadt untersagt worden. Seit Ende Mai sind sie in Hamburg unter freiem Himmel mit bis zu 25 Personen unter Einhaltung der Mindestabstände wieder erlaubt.