Neuseeland siegt sich in Favoritenrolle für America’s Cup

Neuseelands Verteidiger haben ihre Favoritenrolle für den 37. America’s Cup mit einem Sieg unterstrichen. Vor Barcelona gewann das Emirates Team New Zealand die dritte und letzte Vorregatta zum Gipfelsturm. Beim ersten Kräftemessen mit den futuristisch anmutenden Booten vom Typ AC75 der zweiten Generation, gewannen die Kiwis die Hauptrunde mit vier Siegen bei einer Niederlage gegen die US-Yacht «Patriot».Im Finale der Louis Vuitton Vorregatta trafen Neuseelands Co-Piloten Peter Burling und Nathan Outteridge auf Patrizio Bertellis Luna Rossa Prada Pirelli Team mit den Steuermännern Francesco Bruni und Jimmy Spithill. Der 78 Jahre alte Patrizio Bertelli jagt den America’s Cup mit seinem 1997 gegründeten Segelrennstall zum siebten Mal.

Im spannenden Finale der Vorregatta setzten sich die viermaligen Cup-Gewinner aus Neuseeland gegen Italien durch. Nur vier Tage vor Beginn der Herausfordererrunde zum 37. America’s Cup hat sich bei der Ouvertüre neben den Azzurri auch das amerikanische Team NYYC American Magic gut in Szene setzen können. Platz vier holte Sir Ben Ainslies Team Ineos Britannia vor Alinghi Red Bull Racing und dem französischen Orient Express Racing Team.

Mit dem Louis Vuitton Cup beginnt am 29. August die mehr als einen Monat währende Herausforderer-Serie: der Kampf um das Recht, die neuseeeländischen Cup-Verteidger ab 12. Oktober im 37. Cup-Duell fordern zu dürfen. Zum Cup-Programm gehören in Barcelonas Super-Segelsommer auch der Youth America’s Cup (17. bis 26. September) und der historisch erste Frauen America’s Cup (5. bis 13. Oktober). An beiden Wettbewerben nehmen im Gegensatz zum America’s Cup auch deutsche Teams teil.