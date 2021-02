Neuschnee und Glätte im Norden

Eine dünne Schneedecke liegt auf Kiefernadeln. Foto: Felix Kästle/dpa/Archivbild

Hamburg/Kiel (dpa/lno) – Nachdem es am Mittwoch im Norden mehr Regen als Schnee gegeben hat, kommt es am Donnerstagmorgen wieder zu stärkerem Schneefall. Dieser nimmt im Laufe des Tages jedoch ab. Am Mittag kann es regnerischer werden, wie ein Sprecher des Deutschen Wetterdienstes am Morgen erklärte. Die Temperaturen liegen am Donnerstag in Hamburg und Richtung Lübeck bei 1 bis 2 Grad. Im Norden Schleswig-Holsteins in Richtung dänischer Grenze bewegen sich die Temperaturen bei Dauerfrost zwischen 0 und -1 Grad.

Glättebedingte Unfälle wurden in der Nacht zu Donnerstag nur vereinzelt gemeldet. «Es war nicht so schlimm, wie befürchtet», sagte eine Polizeisprecherin der Leitstelle Süd am Morgen. Acht Glätteunfälle hätte es in den Bereichen Storman, Lauenburg und Lübeck gegeben. In einem Fall sei eine Person leicht verletzt worden.

Im nördlichen Bereich bei Flensburg kam es zu vier glättebedingten Unfällen, im Kreis Segeberg zu drei. Die Leitstellen rechnen allerdings damit, dass sich die Verkehrssituation im Laufe des Tages verschlimmern wird. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge kann es zu Glätte durch Neuschnee kommen.

© dpa-infocom, dpa:210204-99-295459/2