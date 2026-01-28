Neuschnee und Glätte führen zu Unfällen mit Leichtverletzten

Bei Unfällen auf den verschneiten Straßen in Niedersachsen bleibt es meist bei Blechschäden. David Ebener/dpa

Göttingen (dpa/lni) –

In Teilen Niedersachsens ist in der Nacht wieder etwas Schnee gefallen, das große Verkehrschaos blieb aber aus. In Ostrhauderfehn im Landkreis Leer ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto von der glatten Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt, wie die Polizei mitteilte. Er und seine 20 Jahre alte Beifahrerin wurden demnach leicht verletzt.

In Göttingen rutschten einige Autos in Gräben oder in geparkte Wagen. Insgesamt gab es aber weniger Glätteunfälle als in den vergangenen Tagen. In allen Fällen blieb es laut Polizei bei Blechschäden.

Die Polizei in Osnabrück verzeichnete etwa zehn wetterbedingte Unfälle in ihrem Gebiet. Zwei Menschen wurden hier leicht verletzt. Im Westen Niedersachsens kann es auch tagsüber bis zu fünf Zentimeter Neuschnee geben, in höheren Lagen auch mehr, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte.