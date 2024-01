Neururer: Walter-Entscheidung könnte HSV Aufstieg bringen

Hamburg (dpa/lno) –

Vor dem Top-Spiel der 2. Fußball-Bundesliga zwischen dem FC Schalke 04 und dem Hamburger SV hat der ehemalige Schalke-Trainer Peter Neururer Verständnis für das Festhalten an HSV-Trainer Tim Walter geäußert. «Wenn sie aus ihren Fehlern die Lehren gezogen haben, war es genau richtig, mit Tim Walter weiterzumachen. Ich gehe davon aus, dass sie dann auch aufsteigen würden», sagte Neururer dem «Hamburger Abendblatt» (Freitag). Die Hanseaten spielen zum Auftakt der Rückrunde am Samstag in Gelsenkirchen. Neururer wird als Experte von Sport1 im Stadion sein.

HSV-Coach Walter steht nach einer nicht zufriedenstellenden Hinrunde unter Druck. Die Hamburger, die den Aufstieg als klares Ziel formuliert haben, sind nach 17 Spieltagen lediglich Dritter. Nach dem Ende der Hinrunde hatte die HSV-Führung eine große Analyse der zurückliegenden Monate betrieben und Walter ihr Vertrauen ausgesprochen.

«Das Problem ist, dass der HSV anscheinend nicht aus den eigenen Fehlern lernt», sagte Neururer. «Sie wollen eine Spieleröffnung umsetzen, die selbst Barça (FC Barcelona) in seinen besten Zeiten nicht hinkriegen würde. Die Gegentore daraus kosten jedes Mal Punkte.» Für das Spiel gegen Schalke sieht der 68-Jährige den HSV im Vorteil. «Sie können aus eigener Kraft ihre Ziele erreichen, für Schalke ist der Aufstieg nicht mehr möglich», sagte Neururer. Schalke steht mit 20 Punkten elf Punkte hinter dem HSV vor der Rückrunde auf dem 14. Tabellenplatz.