Neunter Saisonsieg für Hamburgs Handballer

Die Bundesliga-Handballer des HSV Hamburg haben den neunten Saisonsieg gefeiert. Am Donnerstag gab es einen 28:22 (11:10)-Auswärtssieg beim TVB Stuttgart, zu dem Frederik Bo Andersen als bester Werfer acht Treffer beisteuerte. Für die Schwaben war Daniel Fernandez fünfmal erfolgreich. Mit 19:15 Punkten bleiben die Norddeutschen Tabellen-Siebter.

Hamburgs Trainer Torsten Jansen musste auf den besten Liga-Torschützen Casper Mortensen verzichten. Der Däne hatte nach der Geburt seines Sohnes Carlo am Mittwoch die Reise nach Baden-Württemberg nicht angetreten. Dafür feierte der 19-jährige Alexander Hartwig aus dem Oberliga-Team der Hanseaten sein Debüt bei den Profis.

Dennoch kam der HSVH stark in die Partie, führte nach sechs Minuten 3:0. In den ersten zehn Minuten kassierte der einmal mehr überzeugende Schlussmann Johannes Bitter nur einen Treffer aus dem Feld. Zwischen den Pfosten der Gastgeber zeigte aber auch Silvio Heinevetter ein gutes Spiel. So war der TVB beim 5:4 (13.) an den Gästen vorbeigezogen.

In der 16. Minute sah der Hamburger Kapitän Niklas Weller in seinem 200. Liga-Spiel für den HSVH nach einem Foul an Max Häfner die Rote Karte. Die Norddeutschen zeigten sich davon aber unberührt und warfen nach der Pause mit einem Zwischenspurt von 14:12 (33.) auf 20:14 (41.) den vorentscheidenden Vorsprung heraus.