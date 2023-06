Neunter Einbruch auf Containergelände in Hamburg

Wesselburenerkoog/Kiel (dpa/lno) – Die Geflügelpest breitet sich an der Nordsee weiter aus. In einer rund 1700 Brutpaare umfassenden Lachmöwenbrutkolonie am Eider-Sperrwerk wurde die auch Vogelgrippe genannte Krankheit amtlich festgestellt,... Mehr lesen