Neun Verletzte bei Brand in Mehrfamilienhaus – darunter Kind

Peine (dpa/lni) –

Bei einem Brand in einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Peine sind neun Menschen durch Rauch verletzt worden. Ein siebenjähriges Kind sowie ein Mann und eine Frau im Alter von 51 und 49 Jahren mussten anschließend mit dem Verdacht einer Rauchvergiftung in einem Krankenhaus behandelt werden, wie die Polizei mitteilte.

Bereits vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte sei das Feuer am Samstagabend durch Anwohner gelöscht worden – die Feuerwehr habe sich um die Nachlöscharbeiten gekümmert.

Betroffene Wohnung beschlagnahmt

Das Mehrfamilienhaus sei weiterhin bewohnbar, lediglich die betroffene Wohnung wurde von der Polizei beschlagnahmt. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Der durch den Brand entstandene Schaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.