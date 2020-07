Neun Prozent weniger Arbeit in Hamburger Industriebetrieben

Ein Auszubildender eines Elektroinstallationsbetriebes wirft mit aufgerollten Kabel und einem Akkuschrauber einen Schatten. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Archiv

Hamburg (dpa/lno) – In der Hamburger Industrie sind während der Monate März bis Mai 9,1 Prozent weniger Arbeitsstunden geleistet worden als in den gleichen Monaten des Vorjahres. Besonders betroffen gewesen sei die Elektrotechnik mit einem Rückgang von gut 20 Prozent, teilte das Statistik-Amt Nord am Donnerstag in der Hansestadt mit. Auch bei der Herstellung von Metallerzeugnissen (minus 14,1 Prozent) und dem Maschinenbau (minus 13,6 Prozent) sei das Arbeitsvolumen überdurchschnittlich zurückgegangen. Dagegen registrierten die Statistiker bei der pharmazeutischen Industrie eine Zunahme um 2,1 Prozent.

Erfasst wurden für die Auswertung 219 Hamburger Industriebetriebe mit mehr als 50 Beschäftigten. Dort arbeiten rund 80 000 Menschen, das sind 1,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

