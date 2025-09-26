Neun Kandidaten zur Oberbürgermeisterwahl in Kiel zugelassen

Kiel (dpa/lno) –

Neun Kandidaten bewerben sich um die Nachfolge von Kiels Oberbürgermeister Ulf Kämpfer (SPD). Der Gemeindewahlausschuss ließ alle eingereichten Bewerbungen zu. Gewählt wird am 16. November. So viele Kandidaten gab es nach Angaben der Stadt noch nie bei einer Oberbürgermeisterwahl in Kiel.

Folgende Kandidaten treten an: Ulf Daude (SPD), Gerrit Derkowski (CDU und FDP), Samet Yilmaz (Grüne), Björn Thoroe (Die Linke), Hubert Pinto de Kraus (AfD), Marcel Schmidt (SSW), Viola Ketelsen (Einzelbewerberin, Partei: Volt), Ansgar Stalder (dieBasis) und Florian Wrobel (Die Partei).

Sollte kein Bewerber die absolute Mehrheit erreichen, gibt es eine Stichwahl zwischen den beiden Bewerbern mit den meisten Stimmen am 7. Dezember. Mehr als 190.000 Kielerinnen und Kieler im Alter von mindestens 16 Jahren sind stimmberechtigt. Briefwahl ist ab Anfang Oktober möglich.

Amtsinhaber Kämpfer bewirbt sich um die Spitzenkandidatur der SPD zur Landtagswahl 2027 und tritt daher nicht wieder an. Er ist seit 2014 im Amt.