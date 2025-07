Neun Jahre alter Oldie Quest the Moon gewinnt in Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Der schon neun Jahre alte Wallach Quest the Moon war das herausragende Pferd am letzten Tag der Derby-Woche auf der Galopprennbahn in Hamburg-Horn. Mit Jockey Rene Piechulek im Sattel verwies der Oldie im Großen Preis von Lotto Hamburg (55.000 Euro) auf der 2000 Meter-Strecke Wintertraum (Martin Seidl) auf Platz zwei, Dritter im Feld der acht Teilnehmer wurde die Favoritin Egina (Andrasch Starke).

Quest the Moon, den Sarah Steinberg in München für den Stall Salzburg von Hans-Gerd Wernicke trainiert, gelang beim 30. Start der Karriere der neunte Sieg. Er steigerte seine Gewinnsumme auf 448.780 Euro. Quest the Moon ist das älteste Pferd in der Grand-Prix-Klasse des Turfs und mit neun Jahren noch immer zu absoluten Spitzenleistungen fähig. «Das ist ein Zauberer», sagte seine Trainerin Sarah Steinberg nach dem Rennen.