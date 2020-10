Neun Corona-Fälle in Pflege-Einrichtungen in Heide und Husum

Eine Pflegerin hält im Altenheim die Hand einer Bewohnerin. Foto: Oliver Berg/dpa/Symbolbild

Heide (dpa/lno) – In zwei Tagespflege-Einrichtungen im Kreis Dithmarschen sind neun Corona-Fälle aufgetreten. Es handle sich um zwei Häuser des Deutschen Roten Kreuzes, teilte ein Kreissprecher am Freitag mit. Nach Angaben des Dithmarscher DRK-Vorstands Kai Tange wurde in einer Einrichtung in Heide bei sieben Tagesgästen und einer Mitarbeiterin Corona festgestellt. In der DRK-Tagespflege in Büsum sei bei einem Tagesgast Corona nachgewiesen worden.

Die ersten Fälle waren am vergangenen Wochenende bekannt geworden. Am Montag seien insgesamt 55 Menschen – Tagesgäste und Mitarbeiter – getestet worden, sagte Tange. Die Einrichtungen bleiben bis zum 28. Oktober geschlossen. Das DRK befolge damit eine Empfehlung des Gesundheitsamtes des Kreises.