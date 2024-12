Neujahrsbaden fällt mancherorts aus

Büsum/Wenningstedt-Braderup (dpa/lno) –

Das traditionelle Neujahrsbaden ist aufgrund der erwarteten Sturmböen mancherorts in Schleswig-Holstein abgesagt worden. So fällt das gemeinsame Baden in Büsum und Wenningstedt-Braderup aus, wie die Veranstalter im Internet mitteilten. Zunächst berichtete der NDR. In Grömitz solle nach dem aktuellen Stand wie geplant gebadet werden, sagte eine Mitarbeiterin des Tourismus-Service. Man stehe allerdings im Austausch mit dem Deutschen Wetterdienst (DWD).

Der DWD rechnet in der Nacht zum Neujahrstag und am Morgen mit Sturmböen, wie aus einer Übersicht hervorgeht.