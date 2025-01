Neuheiten im Tourismusland Schleswig-Holstein

Strandkörbe stehen bei sommerlichem Wetter am Timmendorfer Strand in Schleswig-Holstein. (Archivfoto) Thomas Müller/dpa

Kiel (dpa/lno) –

Schleswig-Holstein wartet 2025 mit einer Reihe neuer Attraktionen für Touristen auf. In Lübeck beginnt am 6. Juni eine große Ausstellung zum 150. Geburtstag von Literaturnobelpreisträger Thomas Mann. Die Schau (bis 18. Januar 2026, St. Annen-Museum) zeichnet nach Angaben der Hansestadt Lübeck Manns politische Entwicklung vom reichstreuen Konservativen zum überzeugten Demokraten nach.

Bereits am 21. März öffnet in der Lübecker Altstadt das Figurentheatermuseum «Kolk 17» nach fast sieben Jahren wieder. Hinter der Fassade des historischen Hauses aus dem 12. Jahrhundert zu Füßen der Petrikirche ist nach Museumsangaben ein komplett neues Gebäude entstanden. Die Kosten im zweistelligen Millionenbereich trägt die Lübecker Possehl-Stiftung. Bis zur Wiedereröffnung spielt das Figurentheater im Europäischen Hansemuseum an der Untertrave.

Neuer ganzjährig geöffneter Beachclub

Im Dünenpark Grömitz im Kreis Ostholstein eröffnet am 1. April der neue Beachclub «SO[U]L». Der bietet nach Angaben der Tourismus-Agentur Schleswig-Holstein (Tash) Platz für bis zu 450 Gäste und soll das ganze Jahr offen stehen. Er hoffe, dass das Projekt nicht nur eine Bereicherung für die Gemeinde, sondern auch ein bedeutender Wirtschaftsfaktor für die Region werde, sagte der Tourismuschef von Grömitz, Manfred Wohnrade. Der Tourismusservice Grömitz hat nach Angaben der Tash rund 3,3 Millionen Euro in das Projekt investiert, weitere 2,1 Millionen kommen von den Betreibern.

In Burg auf der Ostseeinsel Fehmarn gibt es am 5. April erstmals eine «Musik- und Kinonacht». Fünf lokale Gastgeber sollen ein abwechslungsreiches Programm aus Musik, Tanz und kulturellen Highlights bieten. Mit dabei sind laut Tash neben dem Burger Filmtheater mehrere gastronomische Betriebe aus Burg. Der Eintritt kostet 20 Euro, Speisen und Getränke sind darin nicht enthalten.

Auf der Nordseeinsel Föhr können Kinder zwischen drei und sechs Jahren vom Frühjahr an auf den Spuren des «Grüffelo» wandeln. Der Protagonist aus den Kinderbüchern «Der Grüffelo» von Julia Donaldson begleitet die Kinder durch den Wrixumer Forst, wo sie auf der etwa einen Kilometer langen Strecke die Abenteuer der Figur nacherleben, Rätsel lösen und die Natur entdecken können. Dabei sollen sie spielerisch die heimische Tier- und Pflanzenwelt kennenlernen. Wer dabei das richtige Lösungswort findet, kann sich in den Tourist-Informationen einen Preis abholen.