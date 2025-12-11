Neugierde im Fokus ‒ Phaeno feiert Neueröffnung und Jubiläum

Michel Junge, Geschäftsführer und Direktor des Phaeno, zeigt in dem Wissenschaftsmuseum nach dem Umbau unter anderem rund 200 überarbeitete Exponate. Shireen Broszies/dpa

Wolfsburg (dpa/lni) –

Wolfsburg feiert Neugierde ‒ das 20-jährige Bestehen hat das Wissenschaftsmuseum Phaeno in der Stadt für eine Neugestaltung genutzt. Nach zwei Jahren Projektarbeit und einer siebenwöchigen Schließung werde am kommenden Wochenende feierlich neu eröffnet, teilte das Phaeno mit. Die Umgestaltung umfasse ein Dutzend neu strukturierte Themenbereiche, 200 überarbeitete und 50 neue Exponate sowie mehrere ikonische Installationen.

4,8 Millionen Gäste in 20 Jahren

Einrichtungen wie das Phaeno geben laut Geschäftsführer Michel Junge die Möglichkeit, sich Fragen zu stellen, ohne Angst etwas falsch zu machen. «Das ist die Grundlage für eine forschende, offene Gesellschaft», sagte Junge. Das Museum verstehe sich als Impulsgeber für Bildung, Innovation und Wissenschaftskommunikation sowie als anerkannter außerschulischer Lernort.

4,8 Millionen Gäste haben das Phaeno nach Unternehmensangaben seit seiner Eröffnung im Jahr 2005 besucht.