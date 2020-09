Neues Institut zur Erforschung drängender Fragen der Zeit

Hamburg (dpa/lno) – Der Wissenschaftsstandort Hamburg bekommt auf private Initiative ein neues Institut, das drängende Zeitfragen und den gesellschaftlichen Wandel in den Mittelpunkt seiner Arbeit stellen wird. Auf Initiative des Reeders Erck Rickmers entsteht «The New Institute», wie die dahinter stehende Stiftung am Mittwoch in Hamburg mitteilte. Es wird in das Warburg Ensemble einziehen, einen historischen Gebäudekomplex aus neun klassizistischen Stadthäusern im Herzen Hamburgs. Auf 6000 Quadratmetern werden ab September des kommenden Jahres bis zu 35 Wissenschaftler gemeinsam leben und arbeiten.

Gründungsdirektor wird Wilhelm Krull, der langjährige Generalsekretär der Volkswagenstiftung. «Wir wollen die Wissenschaft mit wichtigen gesellschaftlichen Akteuren in einen intensiven Austausch bringen, um neue Impulse für gesellschaftlichen Wandel zu setzen», sagt Krull. Er wird die Stiftung gemeinsam mit der Finanzexpertin Anke Hennings und dem Kommunikationsberater Christoph Gottschalk leiten. Die derzeitige Generalsekretärin des Wissenschaftlichen Beirats Globale Umweltveränderungen der Bundesregierung (WBGU), die Politökonomin Maja Göpel, wird am 1. November dieses Jahres als Wissenschaftliche Direktorin nach Hamburg wechseln.

Ziel sei es, neue Antworten auf die drängenden ökologischen, ökonomischen und politischen Herausforderungen unserer Zeit zu entwickeln und gesellschaftlichen Wandel zu gestalten. «Die Welt verändert sich in einer nie da gewesenen Geschwindigkeit», sagt Erck Rickmers mit Blick auf Bevölkerungswachstum, Umweltzerstörung und Klimawandel. «In vielen Bereichen wird systemischer Wandel für die Menschheit zu einer Existenzfrage.»

The New Institute