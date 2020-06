Neues genderneutrales «stilles Örtchen» auf der Reeperbahn

Hamburg (dpa/lno) – Auf der Reeperbahn gibt es nun eine genderneutrale Toilettenanlage. Die zwei stillen Örtchen können von Männern und Frauen gleichermaßen genutzt werden und sind kostenlos, wie die Stadtreinigung Hamburg am Freitag mitteilte. Die gleiche Unisex-Anlage ist bereits seit Oktober 2018 am Schulterblatt in Betrieb. Dort habe sich die Bauweise der WC-Anlage als «leistungsfähig und wenig anfällig für Vandalismus bewährt». Die neue Toilettenanlage im Stadtteil St. Pauli steht auf Höhe Hamburger Berg und ersetzt das bisherige Urinal.

Auf der Reeperbahn soll die Umstellung auf genderneutrale Toiletten auch künftig weiter voran getrieben werden. Hamburgweit ist die Stadtreinigung für 131 öffentliche Toiletten zuständig.

