Neues Autokino «Cruise Inn»: Konzert von Max Giesinger

Autos stehen in einem Autokino. Foto: Ronny Hartmann/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Hamburg bekommt ein neues Autokino am Cruise Center Steinwerder. Am kommenden Mittwoch öffne mit dem «Cruise Inn» Hamburgs erste Autokulturfläche, teilten die Veranstalter am Mittwoch in Hamburg mit. Das Gelände am Cruise Center Steinwerder werde sowohl als Autokino als auch als Autokonzert-Location bespielt und bringe so «wieder etwas Kultur und Abwechslung in den Corona-Alltag der Hamburger». Die programmatische Federführung übernehmen die Karsten Jahnke Konzertdirektion für Konzerte und Kulturevents, sowie das Abaton Kino für Filmvorführungen.

An der Spitze der geräumigen Parkflächen auf dem Gelände des Cruise Centers werden eine 220 Quadratmeter große LED-Leinwand sowie eine 154 Quadratmeter große Bühne aufgebaut. Bis zu 620 Autos finden hier Platz. Dabei wechseln sich klassische Kinoprogramme und Livekonzerte ab.

Konzerte werden zudem live auf die neben der Bühne platzierte Leinwand übertragen. Der Ton komme per UKW-Sender direkt über die Autoradios, so dass nicht mit Lärm zu rechnen ist.

Tickets sind nur online im Vorverkauf unter www.cruise-inn.de zu erwerben. Ticketkäufer erhalten einen QR-Code auf das Smartphone bzw. als Print at Home-Option. Dieser wird beim Befahren des Geländes durch das geschlossene Autofenster gescannt. Das Kinoprogramm startet mit «Die Känguru-Chroniken» und «Lindenberg – Mach dein Ding!». Konzerte gibt es von Max Giesinger und Fünf Sterne Deluxe.

