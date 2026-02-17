Neuerlicher Warnstreik bei der Hamburger U-Bahn

Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik bei der Hamburger U-Bahn aufgerufen. (Archivbild) Daniel Bockwoldt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Fahrgäste der Hamburger U-Bahn müssen sich am Mittwoch erneut nach einer Alternative umschauen. Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu einem 24-stündigen Warnstreik aufgerufen, wie ein Verdi-Sprecher sagte. Bereits Anfang des Monats standen die U-Bahnen in der Hansestadt einen Tag still.

Verdi fordert in den laufenden Tarifverhandlungen bei der Hochbahn unter anderem 7,5 Prozent mehr Lohn mit einer sozialen Komponente für die unteren Entgeltgruppen sowie einen 200-Euro-Mietkostenzuschuss für Auszubildende.