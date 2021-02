Neuer Winter-Temperaturrekord: 21 Grad in Hamburg

J.P.Ray und Svea genießen am Strand an der Elbe in Övelgönne die Sonne. Foto: Daniel Bockwoldt/dpa/Daniel Bockwoldt

Hamburg (dpa/lno) – Hoch «Ilonka» hat Hamburg am Montag nicht nur strahlenden Sonnenschein beschert, sondern auch einen neuen Temperaturrekord. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurden am Nachmittag an der Wetterstation Neuwiedenthal südlich der Elbe 21 Grad gemessen – so viel wie noch nie in einem meteorologischem Winter (1. Dezember bis 28. Februar) seit Beginn der Wetteraufzeichnung.

Damit sei der Rekord vom 16. Februar des vergangenen Jahres «geradezu pulverisiert» worden, als an derselben Station 18,1 Grad gemessen wurden, wie DWD-Sprecher Andreas Friedrich der Deutschen Presse-Agentur sagte. Eine Steigerung um gleich drei Grad auf mehr als 20 Grad im Winter in Hamburg seien «schon historisch» und so von ihm nicht erwartet worden. «Aber in Zeiten des Klimawandels ist offensichtlich auch so etwas möglich», sagte er.

