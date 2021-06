Neuer VfL-Trainer van Bommel denkt noch an 1:5 mit Bayern

Mark van Bommel (l), neuer Trainer des VfL Wolfsburg. Foto: John Walton/PA Wire/dpa/Archivbild

Wolfsburg (dpa) – Den früheren Bayern-Spieler Mark van Bommel verbindet mit seinem neuen Club VfL Wolfsburg immer noch eine besondere Erinnerung. «Wir haben hier im April 2009 mit Bayern 5:1 verloren. An dieses Spiel denke ich immer wieder mal. Als Wolfsburg mich angerufen hat, war das auch mein erster Gedanke», sagte der 44 Jahre alte Niederländer in einem Interview des Wolfsburger Club TV.

Van Bommel wird am nächsten Donnerstag als Nachfolger von Oliver Glasner sein erstes Training als neuer VfL-Coach leiten. Seine offizielle Vorstellung in Wolfsburg ist am Mittwoch. «Die Herausforderung ist super. Zum ersten Mal in der Bundesliga, Wolfsburg ist gut organisiert, hat eine super Infrastruktur», sagte van Bommel über seinen neuen Job.

