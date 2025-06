Neuer Vertrag nach Verletzung: Sané bleibt in Braunschweig

Bleibt in Braunschweig: Offensivspieler Sidi Sané. Uwe Anspach/dpa

Braunschweig (dpa) –

Fußball-Zweitligist Eintracht Braunschweig hat den Vertrag mit Offensivspieler Sidi Sané um zwei Jahre verlängert. Der jüngere Bruder des deutschen Nationalspielers Leroy Sané verpasste fast die gesamte vergangene Saison wegen eines Kreuzbandrisses. Trotzdem versprechen sich die Braunschweiger von dem 22-Jährigen noch viel.

«Sidi Sané verfügt über richtig gute Fähigkeiten: offensives Dribbling, Spielwitz, viel Dynamik und Tiefgang, aber auch einen guten Abschluss», sagte Geschäftsführer Benjamin Kessel. «Er war im letzten Sommer in super Verfassung und nah dran an einem Platz in der Startelf, ehe ihn seine schwere Verletzung gestoppt hat. Seither hat sich Sidi mit viel Fleiß und Ehrgeiz zurückgekämpft. Nun blicken wir positiv nach vorn – Sidi ist vollständig genesen und topfit.»