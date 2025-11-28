Neuer Vertrag: Abwehrspieler Pieper bleibt in Bremen

Bremen (dpa) –

Fußball-Bundesligist Werder Bremen hat den Vertrag mit Abwehrspieler Amos Pieper verlängert. Zur neuen Laufzeit machte der Club keine Angaben. Der 27 Jahre alte Innenverteidiger hätte die Bremer nach dem Ende dieser Saison aber auch ablösefrei verlassen können.

«Ich trage das Werder-Trikot jetzt schon über drei Jahre. Das mag nach einer langen Zeit klingen, aber für mich ist es noch lange nicht genug», sagte Pieper. «Ich habe jetzt schon viele tolle Erinnerungen an meine Zeit hier – aber auf meiner Werder-Festplatte ist noch genug Platz für weitere Momente, vor allem die ganz großen, die magischen, die fehlen noch. Daher bleibe ich hier.»

Der ehemalige Jugendspieler von Borussia Dortmund war 2022 von Arminia Bielefeld nach Bremen gewechselt. Bislang bestritt der U21-Europameister von 2021 für Werder 68 Spiele in Bundesliga und DFB-Pokal.