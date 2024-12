Neuer Termin für Gründung von BSW-Landesverband Hamburg

Hamburg (dpa) –

Nachdem zuletzt der Gründungstermin für den letzten noch ausstehenden Landesverband des Bündnisses Sahra Wagenknecht (BSW) kurzfristig abgesagt wurde, steht nun ein neuer Termin fest. Die Gründungsversammlung in Hamburg ist für das vierte Adventswochenende geplant, sagte ein Parteisprecher der Deutschen Presse-Agentur. Die Einladungen für die Parteigründung, die damit verbundene Vorstandswahl sowie die Aufstellung der Liste zur Bürgerschaftswahl in Hamburg sollen voraussichtlich am Montag verschickt werden.

Die ursprünglich für diesen Sonntag geplante Gründung musste verschoben werden, weil dem Bündnis der angemietete Raum für den Parteitag kurzfristig gekündigt worden war. Laut Mietklausel hätten Name und Logo des Vermieters nicht auf öffentlichen Ankündigungen oder Einladungen zu lesen sein dürfen. Dagegen sei verstoßen worden. Mit der Gründung in Hamburg hätte das BSW in allen 16 Bundesländern Landesverbände gehabt. So bleibt nun zunächst ein weißer Fleck.

Das BSW hat in Hamburg den Angaben zufolge knapp 30 Mitglieder, die zu der Gründungsversammlung eingeladen waren – darunter auch Musiker Joachim Witt («Goldener Reiter», «Die Flut»), der in Hamburg Mitglied ist.