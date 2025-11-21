Neuer Sendemast ist Hamburgs höchstes Bauwerk

Hamburg (dpa/lno) –

Mit der Montage der Toppantenne hat ein neuer Sendemast des Norddeutschen Rundfunks (NDR) in Hamburg-Moorfleet seine Konstruktionshöhe erreicht. Er ist damit Hamburgs höchstes Bauwerk, so wie der daneben stehende, ebenfalls 304 Meter hohe alte Sendemast. Ein Hubschrauber brachte die Antenne am Vormittag an der Spitze des neuen Masts an, wie eine NDR-Sprecherin bestätigte.

«Jetzt beginnen die Antennenbauarbeiten und die Kabelinstallation», sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. «Die Fertigstellung ist für Mai 2026 geplant.» Dann werde der Rückbau über 60 Jahre alte Vorgänger zurückgebaut. Auch dabei soll wieder ein Hubschrauber zum Einsatz kommen.

Der neue Sendemast soll rund 2,5 Millionen Menschen in Hamburg und Schleswig-Holstein mit den regionalen NDR-Hörfunk- und Fernsehprogrammen sowie einigen privaten Programmen versorgen.