Neuer Schneefall im Norden erwartet

Hamburg/Kiel (dpa/lno) –

Der Norden muss sich voraussichtlich am Freitag auf Sturm und Schnee einstellen. Ein Tiefdruckgebiet werde von der Elbe her Schneefall bringen, sagte Meteorologin Julia Schmidt von Deutschen Wetterdienst. (DWD). «Das können kräftige Schneefälle sein.» Nach aktueller Einschätzung könnten 15 bis 20 Zentimeter fallen, lokal auch mehr. Mit Schneeverwehungen besonders in Ostseenähe müsse gerechnet werden. Dort werde Sturm aus Osten erwartet.

Auch in der Nacht zu Sonntag sind nach Schmidts Angaben noch Niederschläge zu erwarten, die in Niedersachsen und möglicherweise auch in Hamburg vorübergehend in Regen übergehen können. Das sei aber noch unsicher. «Aktuell sieht es so aus, dass wir auf der kalten Seite bleiben.» Für Samstag rechnet der DWD mit nachlassenden Niederschlägen und Wetterberuhigung. Die weiteren Aussichten: «Es bleibt eher winterlich», so Schmidt.