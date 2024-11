Neuer Leuchtturmwärter auf Wangerooge traut bald Paare

Wangerooge (dpa/lni) –

146 Stufen bis zum Jawort: Nach einer umfassenden Sanierung des Alten Leuchtturms auf Wangerooge können sich Paare dort ab sofort wieder trauen lassen – und ab dem Frühjahr 2025 auch vom neuen Leuchtturmwärter der Insel. Die Insel hatte in diesem Frühjahr einen neuen Leuchtturmwärter gesucht und mit einer Stellenanzeige bundesweit enormes Interesse geweckt. Mit dem Antritt des neuen Leuchtturmwärters im Sommer wurde zunächst das Inselmuseum in dem Turm und später die Aussichtsplattform wieder eröffnet. Nun sei auch das Trauzimmer fertig, teilte die Inselgemeinde mit.

«Es fehlt noch etwas Dekoration, aber das folgt zeitnah. Die Renovierung des Trauzimmers kann sich wirklich sehen lassen», sagte Kurdirektorin Rieka Beewen in einer Mitteilung. Nach Angaben der Inselgemeinde ist das Trauzimmer hoch oben in dem 39 Meter hohen Turm eine beliebte Hochzeitslocation – samt Ausblick über die Insel und das Wattenmeer. Der Leuchtturm, der seit 1969 nicht mehr in Betrieb ist, wird von der Insel touristisch genutzt.

Leuchtturmwärter bietet freie Trauungen an

Standesamtliche Trauungen erfolgen über das Standesamt der rund 1.200 Einwohnerinnen und Einwohner zählenden Nordseeinsel. Freie Trauungen möchte ab dem Frühjahr der neue Leuchtturmwärter Daniel Jochheim gestalten. «Für Paare, die sich eine ganz individuelle Zeremonie wünschen, wird die Insel somit noch attraktiver», teilte die Gemeinde mit. Die Trauungen sollen dann vor oder auf dem Leuchtturm möglich sein.

Heiraten in Leuchttürmen ist an vielen Orten entlang der Nordseeküste möglich und sehr beliebt. Termine sind meist lange im Voraus vergeben, wie etwa beim Heiraten im rot-gelben Pilsumer Leuchtturm in Ostfriesland, der auch als Otto-Leuchtturm bekannt ist. Auch im Leuchtturm Kleiner Preuße in Wremen an der Wurster Nordseeküste oder auf den nordfriesischen Inseln Amrum und Pellworm in Schleswig-Holstein ist heiraten möglich.