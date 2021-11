Neuer Leiter am Theater: Frank Hilbrich wird Opern-Regisseur

Der Regisseur Frank Hilbrich steht vor dem Theater Bremen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Bremen (dpa/lni) – Der Regisseur Frank Hilbrich leitet vom kommenden Jahr an die Opernsparte am Theater Bremen – gemeinsam mit der Dramaturgin Brigitte Heusinger. Der gebürtige Bremer soll zur Spielzeit 2022/2023 in die Chefetage des Musiktheaters aufrücken, wie das Theater Bremen am Montag bekannt gab. Bisher besteht das Führungsteam der Oper aus der Dramaturgin und dem Generalmusikdirektor Yoel Gamzou.

«Es geht ein Kindheitstraum in Erfüllung. Weil dieses Haus mich so unglaublich geprägt hat», sagte Hilbrich bei seiner Vorstellung am Montag. Mit 15 Jahren hatte er seinen ersten Kontakt mit dem Theater Bremen – als Praktikant in der Beleuchtung entdeckte er seine Begeisterung für den Regisseur-Beruf. Seine ersten Theatererfahrungen sammelte er im Jugendclub des Bremer Schauspiels. Beruflich widmete er sich später der Oper. Nach seiner Ausbildung zum Regieassistent war er an zahlreichen Opernhäusern in Deutschland, Österreich und der Schweiz als Regisseur tätig.

Für das künftige Leitungs-Duo ist die Zusammenarbeit nicht neu. Zwischen 2004 und 2020 haben Hilbrich und Heusinger drei Opern zusammen produziert. Die Dramaturgin lobte ihren Kollegen für dessen detailgenaue Arbeit. Sie freue sich darauf, nun mindestens drei Jahre lang mit Hilbrich zusammenzuarbeiten, sagte sie. Der 52-Jährige bezeichnete sich selbst als «leidenschaftlichen Opernmacher», der andere an seiner Passion teilhaben lassen möchte. «Bremen ist ein sehr innovatives und in seiner Selbstreflexion sehr weitgehendes Haus. Hier Teil des Teams sein zu dürfen, ehrt mich.»

Für die kommende Spielzeit sind drei Inszenierungen geplant. Mit im Repertoire ist unter anderem die Oper «Ariadne auf Naxos» von Richard Strauss. Der Intendant des Bremer Theaters, Michael Börgeding, hofft darauf, dass sich die Säle in den kommenden Monaten wieder mehr füllen. Wegen der Corona-Pandemie trauten sich vor allem ältere Menschen noch nicht wieder, in die Oper oder ins Theater zu gehen. Aufgrund der guten Impfquote in Bremen sei er jedoch optimistisch.

Das Theater Bremen am Goetheplatz hat vier Sparten: Schauspiel, Oper, Tanz und junges Theater. Seit dem 1. Oktober können die Plätze der Spielstätten wieder alle besetzt werden. Es gilt die 3G-Regel – Einlass haben gegen das Coronavirus Geimpfte, Genesene und Getestete.

© dpa-infocom, dpa:211108-99-915448/2

