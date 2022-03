Neuer Inspekteur der Marine offiziell im Amt

Flensburg (dpa) –

Vizeadmiral Jan Christian Kaack ist am Freitag offiziell zum neuen Inspekteur der Marine ernannt worden. In einer nicht-öffentlichen Zeremonie in der Marineschule Mürwik übergab der Generalinspekteur der Bundeswehr, Eberhard Zorn, dem 59-Jährigen das Kommando über die Deutsche Marine. Der bisherige Stellvertreter folgt auf Kay-Achim Schönbach, der im Januar seinen Posten nach umstrittenen Äußerungen zum Ukraine-Konflikt geräumt hatte. Zu Kaacks Stellvertreter wurde der Chef des Stabes im Marinekommando, Frank Lenski, ernannt.