Neuer Hotelbetreiber für Hamburger Elbtower gefunden

Hamburg (dpa) –

Die Pläne für die Fertigstellung des Hamburger Elbtowers kommen voran. Die Primestar Group will in dem Hochhaus ein Fünf-Sterne-Luxushotel mit 195 Zimmern und Suiten betreiben. Das Konsortium um den Immobilieninvestor Dieter Becken habe dafür den Zuschlag erteilt, wie eine Sprecherin des Konsortiums bestätigte. Eröffnet werden soll das «Hilton Hamburg Elbtower» bis spätestens 2029. Die Primestar Group (Berlin) betreibt nach eigenen Angaben bereits 19 Hotels an 12 Standorten in Deutschland, Österreich und Italien.

Seit Dezember 2024 verhandelt Becken exklusiv mit dem Insolvenzverwalter Torsten Martini über den Kauf des halbfertigen Rohbaus am Ostende der HafenCity. Im Oktober 2023 hatte der Bauunternehmer Adolf Lupp dort die Arbeiten eingestellt, weil die Signa-Gruppe des österreichischen Immobilieninvestors René Benko Rechnungen nicht bezahlt hatte. Benko wurde inzwischen in zwei Prozessen verurteilt, die Urteile sind noch nicht rechtskräftig.

Naturkundemuseum für fast 600 Millionen Euro

An dem Konsortium sind neben Becken der Milliardär Klaus-Michael Kühne, die Signal Iduna Versicherung, das Bauunternehmen Adolf Lupp sowie seit Kurzem auch der Gründer der Drogeriekette Rossmann, Dirk Roßmann, beteiligt.

Einer Eckpunktevereinbarung vom Oktober 2025 zufolge soll im Elbtower auch ein geplantes Naturkundemuseum untergebracht werden. Dafür will die Stadt fast die Hälfte des Gebäudes zu einem Festpreis von 595 Millionen Euro übernehmen.

Verlaufen die Gespräche erfolgreich, könnte der vom Londoner Stararchitekten David Chipperfield geplante Elbtower weitergebaut werden, wobei er aber nicht mehr 245, sondern nur noch 199 Meter hoch werden soll. Aktuell ist die Bauruine etwa 100 Meter hoch. Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) ging zuletzt von einer Fertigstellung des Elbtowers und den Einzug des geplanten Naturkundemuseums bis Ende 2029 aus.