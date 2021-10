Neuer Holstein-Coach: Aufgabe in Kiel «reizt mich sehr»

Kiel (dpa/lno) – Marcel Rapp will mit der Übernahme des Jobs bei Holstein Kiel den nächsten Schritt in seiner Trainerkarriere machen. «Ich bin jetzt neun Jahre Trainer und sehe mich gut vorbereitet. Die Art des Fußballs bei Holstein passt zu mir. Deswegen reizt mich diese Aufgabe sehr», sagte der 42 Jahre alte Coach am Montag während seiner Präsentation beim schleswig-holsteinischen Zweitligisten in Kiel. Rapp hatte zuletzt mit Erfolg die U19 des Bundesligisten TSG 1899 Hoffenheim betreut und erhielt bei den derzeit im Abstiegskampf steckenden Schleswig-Holsteinern einen Vertrag bis zum 30. Juni 2024.

KSV-Sportchef Uwe Stöver beschrieb, dass er nach dem am 20. September unerwartet erfolgten Rücktritt von Ole Werner eine intensive Nachfolgersuche betrieben habe. Involviert waren auch das Präsidium um Clubchef Steffen Schneekloth und der Aufsichtsrat, so dass sich alle Beteiligten ein genaues Bild vom neuen Chefcoach machen konnten.

«Wir haben uns intensiv mit Marcel Rapp beschäftigt und wollen den eingeschlagenen Weg bei der KSV fortsetzten. Uns war sehr schnell klar, dass wir das gemeinsam mit ihm tun wollen», sagte Stöver über den verheirateten zweifachen Familienvater. «Er passt zur KSV Holstein, weil er geerdet und bodenständig ist, weil er jung, ambitioniert und wissbegierig ist», fügte der Sportchef hinzu.

© dpa-infocom, dpa:211004-99-476656/2

Homepage Holstein Kiel