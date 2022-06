Neuer Hamburger Taxentarif tritt in Kraft

Hamburg (dpa/lno) –

Taxifahren in Hamburg wird von diesem Mittwoch an deutlich teurer. Laut dem ab 1. Juni geltenden Taxentarif steigt die Grundgebühr während der Hauptverkehrszeiten – also werktags außer sonnabends von 7.00 bis 10.00 und von 16.00 bis 19.00 Uhr – um 19 Prozent von 4,20 Euro auf 5,00 Euro. In den übrigen Zeiten werden statt bisher 3,50 Euro künftig 3,90 Euro fällig. Die Kilometerpreise erhöhen sich in den Hauptverkehrszeiten auf Strecken bis zu vier Kilometern von 2,50 auf 2,70 Euro, bei Strecken zwischen fünf und neun Kilometern von 2,30 Euro auf 2,50 und ab zehn Kilometern Strecke von 1,60 auf 1,80 Euro pro Kilometer. Der rot-grüne Senat hatte die erste Tarifanpassung seit fünf Jahren im April beschlossen.